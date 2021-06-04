Співробітницю фінрозвідки США засудили до 6 місяців за витік даних в ЗМІ

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“У якийсь момент Едвардс вирішила зловжити своїм довірчим становищем і незаконно надала інформацію про діяльність (SAR) третім особи”, — сказав суддя, оголошуючи рішення.

Деталі

Сама обвинувачена в суді говорила, що звернулася до журналістів тільки після того, як сама неодноразово розповідав державним органам про корупційні злочини відомства. “Коли я сама помітила корупцію в Міністерстві фінансів, я не могла безцільно стояти осторонь”, — сказала Едвардс.

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За словами підсудної, вона ніколи не приховувала того факту, що зверталася до ЗМІ. При цьому вона шкодує про те, що “багато інформації” в кінцевому підсумку стало надбанням громадськості.

Контекст

У Мінфіні США Едвардс займала посаду старшого радника в управлінні по реалізації законодавства в сфері фінансових злочинів (FinCEN). У жовтні 2018 роки її заарештували у справі несанкціонованого розголошення “звітів про підозрілу діяльність”, відомих як SAR в ЗМІ. Звіти охоплювали період з 1999-го по 2017 рік.

Пізніше Едвардс визнала себе винною по одному пункту звинувачення в змові з метою несанкціонованого розкриття SAR.

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