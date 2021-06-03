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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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З глав розвідки та поліції Чехії зняли заборону на інформування про вибухи на складах

Київ • УНН

 • 19226 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек зняв заборону на розголошення інформації про інцидент у Врбетіце з директора Управління із зовнішніх зв’язків і інформації (розвідка) Марека Шімандла і глави поліції республіки Яна Швейдара, передає УНН з посиланням на České noviny.

З глав розвідки та поліції Чехії зняли заборону на інформування про вибухи на складах

Деталі

“Заборона на розголошення інформації про інцидент у Врбетіце була знята (мною) з директора Управління із зовнішніх зв’язків і інформації Марека Шімандла і президента поліції Яна Швейдара”, — повідомив Гамачек в четвер журналістам.

За його словами, це було зроблено, щоб уникнути спотворення в ЗМІ фактів про інцидент у Врбетіце. Гамачек нагадав, що притягнув до відповідальності за поширення компрометуючої його брехливої інформації мережеве видання Seznam Zprávy, згідно з яким він мав намір домовитися з Росією “зам’яти” скандал за поставку в республіку вакцини проти коронавірусу “Супутник V” і згоду Москви організувати зустріч президентів Росії і США у Празі.

Раніше

Раніше чеські ЗМІ повідомляли, що перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек поставив під загрозу діяльність спецслужб республіки за кордоном і міг розкрити їхніх агентів в Росії.

Чеська влада стверджує, що відповідальність за вибухи на території складського комплексу у Врбетіце в 2014 році лежить на росіянах Олександрі Петрові і Руслані Боширові, підозрюваних у Великій Британії в замаху на життя експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. 17 квітня чеська сторона оголосила про рішення вислати 18 співробітників посольства РФ, яких назвала офіцерами російських спецслужб. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест у зв’язку з розпочатим “під голослівними і надуманими приводами” кроком, а також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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