ЗМІ: віцепрем'єр Чехії розкрив агентів спецслужб республіки у РФ, Празі довелося їх терміново відкликати

Деталі

“У віцепрем’єра і міністра внутрішніх справ виникла подальша проблема. Згідно фахівцям у сфері безпеки, він, очевидно, поставив під загрозу роботу чеських спецслужб за межами (Чехії) і своєю заявою навіть міг допомогти Кремлю розкрити чеських агентів (діючих в Росії)”, — стверджує видання.

Гамачек, як зазначається в публікації, повідомив ТВ, що чеські спецслужби безпосередньо до надання розголосу інциденту під Врбетіце терміново стали відкликати своїх співробітників з Росії. Міністр внутрішніх справ, відповідно до видання, не має права говорити про роботу розвідки за кордоном.

Seznam Zprávy навело цитату з виступу Гамачека, який пролунав через два дні після заяви чеської влади про інцидент у Врбетіце. “Ми в ці останні пару днів (перед наданням розголосу інциденту) до ночі сиділи в міністерстві внутрішніх справ разом з керівниками (чеських) спецслужб, і ми робили все, щоб ті люди, про яких зараз говорите, не повинні були (залишати Росію) ні спецбортом, ні на автомобілях, щоб просто про них російська сторона не знала і (вони) спокійно зникли, так як їм, напевно, не загрожувала б тільки висилка (з РФ)”, — сказав віцепрем’єр.

Контекст

Чеська влада повідомила, що відповідальність за вибухи в 2014 році на території складського комплексу боєприпасів під Врбетіце лежить на росіянах Олександрі Петрові і Руслані Боширові, підозрюваних у Великій Битанії в замаху на життя експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. 17 квітня чеська сторона оголосила про рішення вислати 18 співробітників посольства РФ, яких назвала офіцерами російських спецслужб. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест у зв’язку з розпочатим “під голослівними і надуманими приводами” кроком, а також оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.