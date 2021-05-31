СМИ: вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в РФ, Праге пришлось их срочно отозвать

Детали

“У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами (Чехии) и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов (действующих в России)”, — утверждает издание.

Гамачек, как отмечается в публикации, сообщил ТВ, что чешские спецслужбы непосредственно до придания огласке инцидента во Врбетице срочно стали отзывать своих сотрудников из России. Министр внутренних дел, согласно изданию, не имеет права говорить о работе разведки за рубежом.

Seznam Zprávy привел цитату из выступления Гамачека, прозвучавшего через два дня после заявления чешских властей об инциденте во Врбетице. “Мы в эти последние пару дней (перед приданием огласки инцидента) до ночи сидели в министерстве внутренних дел вместе с руководителями (чешских) спецслужб, и мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были (покидать Россию) ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и (они) спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка (из РФ)”, — сказал вице-премьер.

Контекст

Чешские власти сообщили, что ответственность за взрывы в 2014 году на территории складского комплекса боеприпасов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым “под голословными и надуманными предлогами” шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.