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Сотрудник банка обокрал клиентов на более чем 21 тыс. грн в Тернопольской области

Сотрудник банка обокрал клиентов на более чем 21 тыс. грн в Тернопольской области

Киев • УНН

 • 7747 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Тернопольской области сотрудник банка похитил со счетов клиентов более чем 21 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Как выяснили полицейские, злоумышленник имел доступ к "чистым" банковским картам. На четырех клиентов финучреждения он оформил дубликаты электронных кошельков и время от времени наведывался с ними к банкомату. Со счета одного потерпевшего он снял 7 тыс. грн, другого обобрал на 5 тыс. грн, наименьшая похищенная сумма — 3 тыс. грн. Деньги мошенник тратил на собственные нужды.

По факту мошенничества начато уголовное производство. Полицейские также проверяют злоумышленника на причастность к другим преступлениям. Ведется расследование.

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