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Співробітник банку обікрав клієнтів на понад 21 тис. грн на Тернопільщині

Співробітник банку обікрав клієнтів на понад 21 тис. грн на Тернопільщині

Київ • УНН

 • 7747 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Тернопільщині співробітник банку викрав з рахунків клієнтів понад 21 тисячу гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник мав доступ до “чистих” банківських карток. На чотирьох клієнтів фінустанови він оформив дублікати електронних гаманців і час від часу навідувався з ними до банкомату. З рахунку одного потерпілого загалом зняв сім тисяч гривень, іншого обібрав на п’ять тисяч, найменша викрадена сума — три тисячі гривень. Гроші пройдисвіт витрачав на власні потреби.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські також перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь. Ведеться розслідування.

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