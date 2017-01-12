Співробітник банку обікрав клієнтів на понад 21 тис. грн на Тернопільщині

Як з’ясували поліцейські, зловмисник мав доступ до “чистих” банківських карток. На чотирьох клієнтів фінустанови він оформив дублікати електронних гаманців і час від часу навідувався з ними до банкомату. З рахунку одного потерпілого загалом зняв сім тисяч гривень, іншого обібрав на п’ять тисяч, найменша викрадена сума — три тисячі гривень. Гроші пройдисвіт витрачав на власні потреби.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські також перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь. Ведеться розслідування.