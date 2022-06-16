Сотрудничал с рф и агитировал украинцев вступать в ряды оккупантов: бывшего правоохранителя обвиняют в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Государственное бюро расследований задержали бывшего милиционера из Харькова, который в марте добровольно начал сотрудничать с представителями вооруженных формирований агрессора. Ему объявлено подозрение в государственной измене, передает УНН.
Детали
Во временно оккупированном поселке Шевченково Купьянского района он агитировал граждан Украины вступать в ряды так называемой местной оккупационной полиции. Также помогал российским военным восстанавливать и ремонтировать их технику. Через некоторое время он вернулся на подконтрольную территорию Украины и стал скрываться в селах Харьковской области. В одном из таких деревень его и задержали.
В настоящее время правоохранитель уведомлен о подозрении в государственной измене совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры, его подозревают в государственной измене. В СБУ заявили, что у них есть "аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур рф. И использовал посредника, чтобы отвести следы от себя.
В Днепропетровской области уличили священника Украинской православной церкви московского патриархата, который поддерживал вторжение россии и предоставлял прихожанам указания о помощи вооруженным силам страны-агрессора.