СБУ затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Служба безпеки України затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури, його підозрюють у державній зраді, повідомили у пресцентрі СБУ у Telegram, пише УНН.
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"СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - повідомили у спецслужбі.
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У СБУ заявили, що у них є "аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур рф. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе".
За наявними даними, повідомляє СБУ, він передавав інформацію про:
▪️ оперативну обстановку у Миколаєві та області,
▪️ загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання,
▪️ результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.
"Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника рф, за яким також стежила СБУ", - розповіли у спецслужбі.
У результаті обшуків у фігуранта, як вказано, вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності.
"Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність", - додали у СБУ.