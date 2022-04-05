СБУ задержала главу Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в госизмене

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"СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене. Сейчас он задержан в ходе спецоперации СБУ и официально объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сообщили в спецслужбе.

Детали



В СБУ заявили, что у них есть "аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур рф. И использовал посредника, чтобы отвести следы от себя".

По имеющимся данным, сообщает СБУ, он передавал информацию о:

▪️ оперативной обстановке в Николаеве и области,

▪️ погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания,

▪️ результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области и пр.

"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передала ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя рф, за которым также следила СБУ", - рассказали в спецслужбе.

В результате обысков у фигуранта, как указано, изъята техника с доказательствами его противоправной деятельности.

"Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность", - добавили в СБУ.