Співпрацював з рф: на Дніпропетровщині викрили священника-колаборанта
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Дніпропетровській області викрили священника Української православної церкви московського патріархату, який підтримував вторгнення рф і надавав прихожанам вказівки щодо допомоги збройним силам країни-агресора. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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За даними слідства, починаючи з 24 лютого, після вторгнення збройних сил російської федерації в Україну, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами підтримував позицію патріарха російської православної церкви Кирила, дії окупаційної влади рф та виправдовував повномасштабне вторгнення країни-агресора на українську територію.
Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам рф.
Священнику повідомили про підозру за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 КК України).
Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили комп’ютерну техніку і документацію про підтримку агресора.
Священнику-колаборанту обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Нагадаємо
Понад 50% українців підтримують заборону Української православної церкви московського патріархату в Україні.