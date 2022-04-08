Співпрацював з рф: на Дніпропетровщині викрили священника-колаборанта

Деталі

За даними слідства, починаючи з 24 лютого, після вторгнення збройних сил російської федерації в Україну, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами підтримував позицію патріарха російської православної церкви Кирила, дії окупаційної влади рф та виправдовував повномасштабне вторгнення країни-агресора на українську територію.

Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам рф.

Священнику повідомили про підозру за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 КК України).

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили комп’ютерну техніку і документацію про підтримку агресора.

Священнику-колаборанту обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо

Понад 50% українців підтримують заборону Української православної церкви московського патріархату в Україні.