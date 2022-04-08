Понад 50% українців підтримують заборону УПЦ московського патріархату в Україні – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Більше ніж половина українців підтримує заборону Української православної церкви московського патріархату в Україні. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня, інформує УНН.
Цитата
"Зростає підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою. Сьогодні за цю ініціативу 74% (на початку березня – 63%). Не підтримують – лише 7%", - йдеться в результаті опитування.
Деталі
Половина опитаних (51%) вважають, що держава має заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% – сходу).
"Водночас, 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Попри це, 20% виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше таких на сході (35%) та півдні (25%)", - зазначається в результаті опитування.
Додамо
Опитування провели 6 квітня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Усього опитали: 1200 респондентів.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Доповнення
Наприкінці березня повідомляли, що в Україні за останній час понад 50 громад перейшли до ПЦУ, приблизно 100 громад визначилися і перебувають у процесі переходу.