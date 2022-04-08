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Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ московского патриархата в Украине – опрос

Киев • УНН

 • 100100 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Более чем половина украинцев поддерживает запрет Украинской православной церкви московского патриархата в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля, информирует УНН.

Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ московского патриархата в Украине – опрос

Цитата

"Растет поддержка идеи разрыва связей УПЦ московского патриархата с русской православной церковью. Сегодня за эту инициативу 74% (в начале марта - 63%). Не поддерживают - лишь 7%", - говорится в результате опроса.

Детали 

Половина опрошенных (51%) считают, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины (запрет поддерживают две трети опрошенных жителей запада и только 29% - востока).

"В то же время, 21% поддерживают лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений. Несмотря на это, 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви - больше всего таких на востоке (35%) и юге (25%)", - отмечается в результате опроса.

Добавим 

Опрос провели 6 апреля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Всего опросили: 1200 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Дополнение

В конце марта сообщали, что в Украине за последнее время более 50 общин перешли к ПЦУ, около 100 общин определились и находятся в процессе перехода.

Украинские Национальные Новости

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