Співпрацював з рф та агітував українців вступати до лав окупантів: колишнього правоохоронця звинувачують у держзраді

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У тимчасово окупованому селищі Шевченкове Куп’янського району чоловік агітував громадян України вступати до лав так званої місцевої окупаційної поліції. Також допомагав російським військовим відновлювати та ремонтувати їхню техніку. За деякий час він повернувся на підконтрольну територію України і почав переховуватися по селах Харківської області. У одному з таких сіл його і затримали.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури, його підозрюють у державній зраді. У СБУ заявили, що у них є "аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур рф. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

У Дніпропетровській області викрили священника Української православної церкви московського патріархату, який підтримував вторгнення рф і надавав прихожанам вказівки щодо допомоги збройним силам країни-агресора.