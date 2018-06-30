Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 27770 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 76384 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103495 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118914 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138948 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182452 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156985 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143070 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130689 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами

Киев  •  УНН

 • 45828 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня утром Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит с 24 июня в Манаме под председательством шейхи Хаи Рашид Аль Халифы, включил четыре новых объекта в Список Всемирного наследия. Об этом УНН сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.

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Рассмотрение новых объектов на включение в Список продолжится до 1 июля включительно.

Сама же 42-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 4 июля.

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В список Всемирного наследия были включены следующие объекты:

  • Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия). 

  • Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран). 

  • Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония).

  • Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея). 

Напомним, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.

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