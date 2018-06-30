Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя объектами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня утром Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит с 24 июня в Манаме под председательством шейхи Хаи Рашид Аль Халифы, включил четыре новых объекта в Список Всемирного наследия. Об этом УНН сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.
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Рассмотрение новых объектов на включение в Список продолжится до 1 июля включительно.
Сама же 42-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 4 июля.
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В список Всемирного наследия были включены следующие объекты:
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- Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия).
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- Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран).
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- Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония).
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- Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея).
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Напомним, Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.