Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився чотирма об'єктами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні вранці Комітет Всесвітньої спадщини, засідання якого проходить з 24 червня в Манамі під головуванням шейхи Хаї Рашид Аль Халіфи, включив чотири нових об'єкти до Списку Всесвітньої спадщини. Про це УНН повідомили в прес-службі ЮНЕСКО.
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Розгляд нових об'єктів на включення до Списку продовжиться до 1 липня включно.
Сама ж 42-я сесія Комітету Всесвітньої спадщини триватиме до 4 липня.
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До списку Всесвітньої спадщини були включені наступні об'єкти:
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- Комплекси в стилі вікторіанської готики і арт-деко в Мумбаї (Індія).
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- Сасанидський археологічний ландшафт в провінції Фарс (Ісламська Республіка Іран).
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- Приховані християнські об'єкти в регіоні Нагасакі (Японія).
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- Санса, буддійські гірські монастирі в Кореї (Республіка Корея).
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Нагадаємо, Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об'єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.