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Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився чотирма об'єктами

Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО поповнився чотирма об'єктами

Київ • УНН

 • 45832 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні вранці Комітет Всесвітньої спадщини, засідання якого проходить з 24 червня в Манамі під головуванням шейхи Хаї Рашид Аль Халіфи, включив чотири нових об'єкти до Списку Всесвітньої спадщини. Про це УНН повідомили в прес-службі ЮНЕСКО.

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Розгляд нових об'єктів на включення до Списку продовжиться до 1 липня включно.

Сама ж 42-я сесія Комітету Всесвітньої спадщини триватиме до 4 липня.

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До списку Всесвітньої спадщини були включені наступні об'єкти:

  • Комплекси в стилі вікторіанської готики і арт-деко в Мумбаї (Індія).

  • Сасанидський археологічний ландшафт в провінції Фарс (Ісламська Республіка Іран).

  • Приховані християнські об'єкти в регіоні Нагасакі (Японія).

  • Санса, буддійські гірські монастирі в Кореї (Республіка Корея).

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила розміщення реклами на об'єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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