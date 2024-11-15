"Списал" Гринкевичу почти 94 млн грн пени: суд отправил под стражу экс-чиновника Минобороны
Киев • УНН
Печерский суд Киева взял под стражу бывшего и.о. департамента закупок Минобороны Максима Гриценко с возможностью залога в 50 млн грн. Его подозревают в безосновательном уменьшении штрафных санкций с 98 млн до 4,5 млн грн.
Печерский районный суд города Киева отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 50 млн гривен бывшего и.о. департамента закупок Минобороны Максима Гриценко, который "списал" почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.
"По ходатайству ГБР, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из экс-директоров департамента Министерства обороны Украины. Суд определил в качестве альтернативы - залог в сумме 50 млн гривен", - сообщили в ГБР.
По данным источников УНН, речь идет о бывшем и.о. департамента закупок Минобороны Максиме Гриценко.
Что же касается львовского бизнесмена, то в Бюро его имени не называют, но из контекста понятно, что это Игорь Гринкевич.
Напомним
Бывшему директору департамента Минобороны сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Он подозревается в том, что безосновательно уменьшил штрафные санкции с 98 млн до 4,5 млн грн за просроченные контракты на поставку военной одежды.
17 января 2024 года ГБР сообщило подозрение членам преступной организации под руководством львовского бизнесмена, которые нанесли ущерб государству почти на миллиард гривен.