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15 марта, 19:03 • 116563 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170894 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140701 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132961 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114291 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106345 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102087 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спирт с водой под видом торговых марок продавали в Запорожье

Спирт с водой под видом торговых марок продавали в Запорожье

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В Запорожской области сотрудники налоговой милиции обнаружили и ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В рамках операции "Акциз-2016" было установлено, что в Мелитополе двое граждан организовали незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий", - сообщил С.Билан.

"Производство алкоголя осуществлялось путем смешивания спирта с водой и с использованием оборудования, которое обеспечивало массовое изготовление. Полученный фальсификат для продажи разливался по бутылкам под видом реально существующих торговых марок. Бутылки в свою очередь обклеивали поддельными марками акцизного налога ", - добавил он.

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Отмечается, что в результате ряда обысков было обнаружено и изъято почти 1,5 литров спирта, незаконно ввезенного с территории России, 115,5 литров фальсификата, более семи тыс. Поддельных акцизных марок, красители-ароматизаторы, этикетки и оборудования, использовалось в незаконной деятельности.

Всего правоохранители изъяли подакцизных товаров на сумму свыше 300 тыс. грн.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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