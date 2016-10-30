Спирт с водой под видом торговых марок продавали в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Запорожской области сотрудники налоговой милиции обнаружили и ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В рамках операции "Акциз-2016" было установлено, что в Мелитополе двое граждан организовали незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий", - сообщил С.Билан.
"Производство алкоголя осуществлялось путем смешивания спирта с водой и с использованием оборудования, которое обеспечивало массовое изготовление. Полученный фальсификат для продажи разливался по бутылкам под видом реально существующих торговых марок. Бутылки в свою очередь обклеивали поддельными марками акцизного налога ", - добавил он.
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Отмечается, что в результате ряда обысков было обнаружено и изъято почти 1,5 литров спирта, незаконно ввезенного с территории России, 115,5 литров фальсификата, более семи тыс. Поддельных акцизных марок, красители-ароматизаторы, этикетки и оборудования, использовалось в незаконной деятельности.
Всего правоохранители изъяли подакцизных товаров на сумму свыше 300 тыс. грн.
В настоящее время следственные действия продолжаются.