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Спирт з водою під виглядом торгових марок продавали на Запоріжжі

Спирт з водою під виглядом торгових марок продавали на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 14061 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Запорізькій області співробітники податкової міліції виявили і ліквідували підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В рамках операції "Акциз-2016"було встановлено, що в Мелітополі двоє громадян організували незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів,“ — повідомив С.Білан.

“Виробництво алкоголю здійснювалося шляхом змішування спирту з водою і з використанням обладнання, яке забезпечувало масове виготовлення. Отриманий фальсифікат для подальшого продажу розливався по пляшках під виглядом реально існуючих торгових марок. Пляшки в свою чергу обклеювали підробленими марками акцизного податку,” — додав він.

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Зазначається, що в результаті ряду обшуків було виявлено та вилучено майже 1,5 літрів спирту, незаконно ввезеного з території Росії, 115,5 літрів фальсифікату, понад сім тис. підроблених акцизних марок, барвники-ароматизатори, етикетки і обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.

Всього правоохоронці вилучили підакцизних товарів на суму понад 300 тис. грн.

В даний час слідчі дії тривають.

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