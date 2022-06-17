Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу находится на ранней стадии разработки - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сиквел «Игры престолов», посвященный любимому фанатами персонажу Джоне Сноу, находится на ранней стадии разработки в HBO. Об этом УНН пишет со ссылкой на Hollywood Reporter и Variety.
Детали
Кит Харингтон, чьего персонажа Джона Сноу в последний раз видели изгнанным из Вестероса в финале «Престолов», присоединится в спин-офи сериала, сообщили Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на анонимные источники.
Если сиквел получит продолжение, он станет последним в телевизионной вселенной, основанной на фэнтезийных романах Джорджа Мартина.
Три сериалы-приквелы уже находятся в разработке, в том числе «Дом дракона», который выйдет на экраны в августе этого года, а также три анимационных приквела.
Но сериал о Джоне Сноу будет первым, действие которого будет происходить после событий сериала «Игра престолов», финальный сезон которого завершился в 2019 году.
За восемь лет своего существования, начиная с 2011 года, «Престолы» стали глобальным феноменом, получив рекордные 59 премий «Эмми».
В 2021 году Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO на разработку сериалов как во вселенной «Престолов», так и за его пределами.