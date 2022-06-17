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Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу находится на ранней стадии разработки - СМИ

Киев • УНН

 • 674818 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сиквел «Игры престолов», посвященный любимому фанатами персонажу Джоне Сноу, находится на ранней стадии разработки в HBO. Об этом УНН пишет со ссылкой на Hollywood Reporter и Variety.

Детали

Кит Харингтон, чьего персонажа Джона Сноу в последний раз видели изгнанным из Вестероса в финале «Престолов», присоединится в спин-офи сериала, сообщили Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на анонимные источники.

Если сиквел получит продолжение, он станет последним в телевизионной вселенной, основанной на фэнтезийных романах Джорджа Мартина.

Три сериалы-приквелы уже находятся в разработке, в том числе «Дом дракона», который выйдет на экраны в августе этого года, а также три анимационных приквела.

Но сериал о Джоне Сноу будет первым, действие которого будет происходить после событий сериала «Игра престолов», финальный сезон которого завершился в 2019 году.

За восемь лет своего существования, начиная с 2011 года, «Престолы» стали глобальным феноменом, получив рекордные 59 премий «Эмми».

В 2021 году Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO на разработку сериалов как во вселенной «Престолов», так и за его пределами.

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