Спін-офф «Гри престолів» про Джона Сноу знаходиться на ранній стадії розробки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Сиквел «Гри престолів», присвячений улюбленому фанатами персонажу Джону Сноу, знаходиться на ранній стадії розробки в HBO. Про це УНН пише з посиланням на Hollywood Reporter та Variety.
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Кіт Харінгтон, чийого персонажа Джона Сноу востаннє бачили вигнаним із Вестероса у фіналі «Престолів», приєднається у спін-оффі серіалу, повідомили Hollywood Reporter та Variety з посиланням на анонімні джерела.
Якщо сиквел отримає продовження, він стане останнім у телевізійному всесвіті заснованого на фентезійних романах Джорджа Мартіна.
Три серіали-приквели вже знаходяться в розробці, у тому числі «Будинок дракона», який вийде на екрани в серпні цього року, а також три анімаційні приквели.
Але серіал про Джона Сноу буде першим, дія якого відбуватиметься після подій серіалу «Гра престолів», фінальний сезон якого завершився в 2019 році.
За вісім років свого існування, починаючи з 2011 року, «Престоли» стали глобальним феноменом, отримавши рекордні 59 премій «Еммі».
У 2021 році Джордж Мартін підписав п'ятирічний контракт з HBO на розробку серіалів як у всесвіті «Престолів», так і за його межами.