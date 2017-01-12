Союз поляков: за разрушением памятника во Львовской области не могли стоять украинцы

"Мы, Союз поляков Украины, подвергаем сомнению факты причастности украинцев к уничтожению памятника в Гуте Пеняцкой. Ни одна из существующих сил в Украине не идентифицирует себя с нацистскими символами "SS", которые нарисованы на изувеченном мемориале. Украинский и польский народы испытали более 50-летнюю оккупацию большевистской и советской властью, и нет обыкновения уничтожать кресты, которые всегда были знаком единства Востока и Запада, поляков и украинцев. Ни один человек, у которого есть разум не поверит в то, что у украинца или поляка может подняться рука осуществить такой акт вандализма именно на Рождество", - говорится в заявлении.

В организации обратили внимание на то, что первыми информацию об уничтожении памятника опубликовали пророссийские СМИ, а не сайты польских национально-культурных обществ Львовской области, которые ухаживают за такими местами памяти или информационные агентства Галичины. Союз поляков Украины отметил при этом, что "с большой долей уверенности можно говорить о причастности к акту вандализма в Гуте-Пеняцкой третьей стороны, которая является наиболее заинтересованной в ухудшении отношений между нашими двумя братскими народами".

"Украинцы изо всех сил сдерживают натиск врага на восточных границах Европы, помня о Голодоморе, инициированном большевиками и кровавыми репрессиями в отношении гражданского населения в 30-х годах прошлого века. Поляки в Украине живут в мире и согласии со всеми национальностями, поддерживают независимость и способствуют интеграции нашего государства в европейскую семью, вместе с украинским народом отстаивают стремление Украины к свободе", - отметили в организации.

По мнению союза, акты вандализма в местах национальной памяти в Украине и в Польше недопустимы, а их исполнители должны быть наказаны.

"Наша же основная задача - не поддаваться на провокации, которые могут внести негативные аспекты в польско-украинские отношения как межэтнические, так и межгосударственные", - сказано в заявлении.