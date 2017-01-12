Спілка поляків: за руйнуванням пам'ятника на Львівщині не могли стояти українці

"Ми, Спілка поляків України, піддаємо сумніву факти причетності українців до знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій. Ні одна з існуючих сил в Україні не ідентифікує себе з нацистськими символами “SS”, які намальовано на понівеченому меморіалі. Український та польський народи досвідчили понад 50-річну окупацію більшовицькою і радянською владою, і не мають звичаю нищити хрести, які завжди були знаком єдності Сходу і Заходу, поляків і українців. Жодна людина, яка має розум не повірить в те, що в українця чи поляка може піднятися рука здійснити такий акт вандалізму саме на Різдво", - йдеться у заяві.

В організації звернули увагу на те, що першими інформацію про знищення пам’ятника опублікували проросійські ЗМІ, а не сайти польських національно-культурних товариств Львівщини, які доглядають за такими місцями пам’яті чи інформаційні агентства Галичини. Спілка поляків України наголосила при цьому, що "з великою долею впевненості можна говорити про причетність до акту вандалізму у Гуті-Пеняцькій третьої сторони, яка є найбільш зацікавленою у погіршенні стосунків між нашими двома братніми народами".

"Українці з усіх сил стримують натиск ворога на східних кордонах Європи, пам’ятаючи про Голодомор, ініційований більшовиками та криваві репресії щодо цивільного населення у 30-х роках минулого століття. Поляки в України живуть у мирі і злагоді зі всіма національностями, підтримують незалежність та сприяють інтеграції нашої держави до європейської сім’ї, разом з українським народом відстоюють прагнення України до свободи", - наголосили в організації.

На думку спілки, акти вандалізму у місцях національної пам’яті в Україні і в Польщі є неприпустимими, а їхні виконавці повинні бути покарані.

"Наше ж основне завдання - не піддаватися на провокації, які можуть внести негативні аспекти в польсько-українські відносини як міжетнічні, так і міждержавні", - сказано у заяві.

Руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута-Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на відео, розміщеному у російських соціальних медіа.