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Спикер ВР о возможной отставке Гройсмана: не к добру Украине

Киев • УНН

 • 10551 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что сейчас есть политики, которые поднимают вопрос о возможной отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана, однако лично он считает такой сценарий "не к добру Украине", а нынешнего руководителя правительства - эффективным менеджером. Об этом спикер парламента заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

Спикер ВР о возможной отставке Гройсмана: не к добру Украине

"Не буду скрывать, есть определенные силы, которые после того, как возможный сценарий досрочных выборов оказался для них нереальным, да, поднимают вопрос сегодня о возможной отставке премьер-министра. Есть такие люди, я не буду этого скрывать", - сказал спикер.

По его словам, это является вопросом, который "на сегодняшний день для страны опасен".

"Я скажу свою позицию, я считаю Владимира Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности Премьер-министра Украины. Я как председатель Верховной Рады Украины считаю его эффективным премьер-министром", - добавил Парубий.

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"Я считаю, что если сегодня в ВР начать такие процессы, которые когда-то были начаты против Яценюка, когда два месяца парламент просто переворачивало, для того, чтобы снять премьер-министра, если сегодня этот процесс начать, это будет не к добру Украине, не к добру украинским гражданам, не к добру стабильности в стране, и поэтому я думаю, что этот сценарий тоже не будет иметь какой-либо перспективы", - отметил председатель ВР.

Парубий также заверил, что Гройсман в отставку не собирается.

"Могу сказать ответственно: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается в отставку. Он планирует работать, работать трудно, системно тот период, который нам отведен до конца каденции", - добавил спикер.

Напомним, Парубий заявил, что изменения в Конституцию является наиболее оптимальным вариантом для Украины для сбалансирования взаимоотношений между ветвями власти.

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