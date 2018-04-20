Спікер ВР про можливу відставку Гройсмана: не на добро Україні

"Не буду приховувати, є певні сили, які після того, як можливий сценарій дочасних виборів виявився для них нереальним, так, піднімають питання сьогодні про можливу відставку прем'єр-міністра. Є такі люди, я не буду цього приховувати", - сказав спікер.

З його слів, це є питанням, яке "на сьогодні для країни є небезпечним".

"Я скажу свою позицію, я вважаю Володимира Гройсмана ефективним менеджером, який, здобувши досвід у Вінниці у місцевому самоврядуванні, сьогодні оптимально виконує свої обов'язки Прем'єр-міністра України. Я як голова Верховної Ради України вважаю його ефективним прем'єр-міністром", - додав Парубій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман піде на вибори в Раду

"Я вважаю, що якщо сьогодні у ВР розпочати такі процеси, які колись були розпочаті проти Яценюка, коли два місяці парламент просто перевертало, для того, щоб зняти прем'єр-міністра, якщо сьогодні цей процес розпочати, це буде не на добро Україні, не на добро українським громадянам, не на добро стабільності в країні, і тому я думаю, що цей сценарій теж не буде мати будь-якої перспективи", - зазначив голова ВР.

Парубій також запевнив, що Гройсман у відставку не збирається.

"Можу сказати відповідально: Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не збирається у відставку. Він планує працювати, працювати важко, системно той період, який нам відведений до кінця каденції", - додав спікер.

Нагадаємо, Парубій заявив, що зміни до Конституції є найбільш оптимальним варіантом для України задля збалансування взаємовідносин між гілками влади.