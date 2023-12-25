Спикер Сейма Литвы записала поздравление с Рождеством на украинском языке

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поздравила с Рождеством и наступающим Новым годом на украинском языке. Об этом сообщает УНН.

Это был нелегкий год, но гордимся тем, что мы с честью выдержали все невзгоды. Мы все еще свободное и демократическое сообщество. И наша поддержка Украины и украинцев - непоколебима. Рождество - это особый праздник, когда случаются чудеса, и мечты становятся реальность. А мечта у нас всех сегодня одна: пусть в каждую семьи придет согласие, в каждом доме будет достаток, а на украинскую землю придет победа, мир и процветание. - сказала в своем приветствии спикер литовского сейма.

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Виктория Чмилите-Нильсен литовская шахматистка, гроссмейстер. Чемпионка Европы по шахматам. Спикер Сейма Литвы с 13 ноября 2020 года.

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