"Петушок из Бородянки" украсил главные елки в европейских столицах

Символ украинской несокрушимости в виде новогодней игрушки "петушок из Бородянки" появился на главных елках в разных странах. О том как путешествует петушок по миру рассказали в UNITED24, передает УНН.

Детали

Украинский петушок уже украшает главные елки в Литве, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Чили, Словении и Польше.

Мы хотим, чтобы это елочное украшение стало защитником благополучия в ваших домах! Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте петушка за взнос от 24 $. Все собранные средства будут направлены на создание укрытий в украинских школах. - поощряют приобщиться к социальной инициативе UNITED24.

За продвижение петушка в семи европейских странах UNITED24 поблагодарили Министерство иностранных дел Украины и бренду Gunia, который создал эти елочные игрушки.

Дополнительно

Согласно уточнению от активистов U25 петушок из Бородянки также красуется на главной елке в США, а также на новогодних красавицах в штаб-квартире NATO в Бельгии, Франции, Германии, Эстонии, Нидерландах, Японии, Латвии и других странах.