Спикер парламента Грузии подал в отставку из-за акций протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси, пишет УНН со ссылкой на публикации грузинских СМИ.
Об этом сообщает телекомпания “Имеди” со ссылкой на “надежный источник”.
По имеющейся информации, это решение было принято на заседании политсовета правящей партии “Грузинская мечта”. Об этом в пятницу заявил генсек правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Согласно регламенту, в случае досрочного прекращения полномочий главы парламента его обязанности исполняет первый вице-спикер.
“Грузинская мечта” со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подочетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста”, — сказал Каладзе.
В ходе брифинга он также обвинил в беспорядках на митинге “безответственные, деструктивные силы”, заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за “организацию массового насилия”.
Стоит напомнить, что в МИД Украины прокомментировали ситуацию в Грузии и демарш посла.