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Спикер парламента Грузии подал в отставку из-за акций протеста

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси, пишет УНН со ссылкой на публикации грузинских СМИ.

Спикер парламента Грузии подал в отставку из-за акций протеста

Об этом сообщает телекомпания “Имеди” со ссылкой на “надежный источник”.

По имеющейся информации, это решение было принято на заседании политсовета правящей партии “Грузинская мечта”. Об этом в пятницу заявил генсек правящей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Согласно регламенту, в случае досрочного прекращения полномочий главы парламента его обязанности исполняет первый вице-спикер.

“Грузинская мечта” со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подочетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста”, — сказал Каладзе.

В ходе брифинга он также обвинил в беспорядках на митинге “безответственные, деструктивные силы”, заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за “организацию массового насилия”.

Стоит напомнить, что в МИД Украины прокомментировали ситуацию в Грузии и демарш посла.

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