Спікер парламенту Грузії подав у відставку через акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе прийняв рішення піти у відставку на тлі акцій протесту в Тбілісі, пише УНН з посиланням на публікації грузинських ЗМІ.
Про це повідомляє телекомпанія “Імеді” з посиланням на “надійне джерело”.
За наявною інформацією, це рішення було прийнято на засіданні політради правлячої партії “Грузинська мрія”. Про це в п’ятницю заявив генсек правлячої партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, мер Тбілісі Каха Каладзе.
Згідно з регламентом, у разі дострокового припинення повноважень глави парламенту його обов’язки виконує перший віце-спікер.
“Грузинська мрія” з дня приходу до влади впроваджує високий стандарт підзвітності перед суспільством. І вона не раз це доводила своїми діями. Ще одним проявом високого стандарту цієї підзвітності є рішення, прийняте сьогодні головою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе про відхід з поста”, — сказав Каладзе.
В ході брифінгу він також звинуватив у заворушеннях на мітингу “безвідповідальні, деструктивні сили”, заявивши, що вони повинні відповісти як перед законом, так і перед суспільством за “організацію масового насильства”.
Варто нагадати, що у МЗС України прокоментували ситуацію в Грузії та демарш посла.