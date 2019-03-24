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Спикер Палаты представителей не поддержит закрытый брифинг по докладу Мюллера

Киев • УНН

 • 7547 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступит против проведения закрытого брифинга по итогам расследования спецпрокурором Робертом Мюллером вмешательства РФ в выборы в США 2016 года, если таковой предложит министерство юстиции США. Об этом демократ от Калифорнии заявила в субботу во время телефонной конференции с участием своих однопартийцев, контролирующих нижнюю палату законодательного органа, сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в партии, передает УНН.

Спикер Палаты представителей не поддержит закрытый брифинг по докладу Мюллера

По их сведениям, Пелоси пообещала демократам, что пресечет любые попытки минюста раскрыть ограниченному кругу законодателей детали расследования за закрытыми дверями. Она предположила, что ведомство пойдет на такой шаг, чтобы не предавать огласке подробности разбирательства. Спикер выразила обеспокоенность в связи с тем, что министерство может допустить на брифинг только лидеров республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса. Все участники телеконференции, отмечает издание, выступили за полную прозрачность в деле информирования законодателей о результатах расследования.

Демократы, указывает Politico, убеждены, что все содержащиеся в докладе выводы должны быть представлены им и опубликованы. Они сравнивали свои требования к прозрачности разбирательства с усилиями республиканцев получить подробную информацию о расследовании ФБР разразившегося в 2015 году “почтового скандала” вокруг служебной переписки Хиллари Клинтон, которая будучи главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Тогда Республиканской партии удалось получить тысячи текстовых сообщений должностных лиц ФБР, связанных с расследованием дела Клинтон, а также записи агентов, внутренние электронные письма и тысячи файлов. Демократы назвали это дело прецедентом, подтверждающим справедливость их призывов к полной прозрачности разбирательства Мюллера.

Лидеры демократов в Палате представителей ожидают, что министерство юстиции направит им ключевые выводы доклада спецпрокурора в воскресенье или понедельник. Председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк), который, скорее всего, первым получит документ, подчеркнул, что немедленно уведомит об этом остальных законодателей. Он также сообщил, что его комитет попросит минюст сохранить всю документацию по расследованию Мюллера.

Как отмечал УНН, Генпрокурор США пока не принял решение о публикации доклада Мюллера.

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