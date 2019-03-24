Спикер Палаты представителей не поддержит закрытый брифинг по докладу Мюллера

По их сведениям, Пелоси пообещала демократам, что пресечет любые попытки минюста раскрыть ограниченному кругу законодателей детали расследования за закрытыми дверями. Она предположила, что ведомство пойдет на такой шаг, чтобы не предавать огласке подробности разбирательства. Спикер выразила обеспокоенность в связи с тем, что министерство может допустить на брифинг только лидеров республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса. Все участники телеконференции, отмечает издание, выступили за полную прозрачность в деле информирования законодателей о результатах расследования.

Демократы, указывает Politico, убеждены, что все содержащиеся в докладе выводы должны быть представлены им и опубликованы. Они сравнивали свои требования к прозрачности разбирательства с усилиями республиканцев получить подробную информацию о расследовании ФБР разразившегося в 2015 году “почтового скандала” вокруг служебной переписки Хиллари Клинтон, которая будучи главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик. Тогда Республиканской партии удалось получить тысячи текстовых сообщений должностных лиц ФБР, связанных с расследованием дела Клинтон, а также записи агентов, внутренние электронные письма и тысячи файлов. Демократы назвали это дело прецедентом, подтверждающим справедливость их призывов к полной прозрачности разбирательства Мюллера.

Лидеры демократов в Палате представителей ожидают, что министерство юстиции направит им ключевые выводы доклада спецпрокурора в воскресенье или понедельник. Председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк), который, скорее всего, первым получит документ, подчеркнул, что немедленно уведомит об этом остальных законодателей. Он также сообщил, что его комитет попросит минюст сохранить всю документацию по расследованию Мюллера.

Как отмечал УНН, Генпрокурор США пока не принял решение о публикации доклада Мюллера.