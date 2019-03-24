Спікер Палати представників не підтримає закритий брифінг стосовно доповіді Мюллера

КИЇВ. 24 березня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі виступить проти проведення закритого брифінгу за підсумками розслідування спецпрокурори Робертом Мюллером втручання РФ у вибори в США 2016 року, якщо такий запропонує міністерство юстиції США. Про це демократ від Каліфорнії заявила в суботу під час телефонної конференції за участю своїх однопартійців, які контролюють нижню палату законодавчого органу, повідомила газета Politico з посиланням на свої джерела в партії, передає УНН.