Спікер Палати представників не підтримає закритий брифінг стосовно доповіді Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі виступить проти проведення закритого брифінгу за підсумками розслідування спецпрокурори Робертом Мюллером втручання РФ у вибори в США 2016 року, якщо такий запропонує міністерство юстиції США. Про це демократ від Каліфорнії заявила в суботу під час телефонної конференції за участю своїх однопартійців, які контролюють нижню палату законодавчого органу, повідомила газета Politico з посиланням на свої джерела в партії, передає УНН.
За їхніми відомостями, Пелосі пообіцяла демократам, що припинить будь-які спроби мін’юсту розкрити обмеженому колу законодавців деталі розслідування за зачиненими дверима. Вона припустила, що відомство піде на такий крок, щоб не розголошувати подробиці розгляду. Спікер висловила стурбованість у зв’язку з тим, що міністерство може допустити на брифінг тільки лідерів республіканців і демократів в обох палатах Конгресу. Всі учасники телеконференції, відзначає видання, виступили за повну прозорість у справі інформування законодавців про результати розслідування.
Демократи, вказує Politico, переконані, що всі висновки, що є в доповіді, повинні бути представлені їм і опубліковані. Вони порівнювали свої вимоги до прозорості розгляду з зусиллями республіканців отримати детальну інформацію про розслідування ФБР в"поштового скандалу", який вибухнув у 2015 році, навколо службового листування Хілларі Клінтон, яка будучи главою Держдепартаменту використовувала в робочих цілях особисту електронну поштову скриньку. Тоді Республіканській партії вдалося отримати тисячі текстових повідомлень посадових осіб ФБР, пов’язаних з розслідуванням справи Клінтон, а також записи агентів, внутрішні електронні листи і тисячі файлів. Демократи назвали цю справу прецедентом, який підтверджує справедливість їхніх закликів до повної прозорості розгляду Мюллера.
Лідери демократів в Палаті представників очікують, що міністерство юстиції направить їм ключові висновки доповіді спецпрокурора в неділю або понеділок. Голова юридичного комітету нижньої палати Конгресу Джерролд Надлер (від штату Нью-Йорк), який, швидше за все, першим отримає документ, підкреслив, що негайно повідомить про це інших законодавців. Він також повідомив, що його комітет попросить мін’юст зберегти всю документацію по розслідуванню Мюллера.
Як зазначав УНН, Генпрокурор США поки не прийняв рішення про публікацію доповіді Мюллера.