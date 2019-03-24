Спікер Палати представників не підтримає закритий брифінг стосовно доповіді Мюллера

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 22168 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 52991 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 53000 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 68463 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 85939 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84540 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 167381 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98872 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72074 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326132 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
51%
Популярнi новини

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 22931 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19540 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 16110 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 15367 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 32045 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 167381 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326132 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259592 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370660 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 22168 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14430 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19574 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26301 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47185 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Спікер Палати представників не підтримає закритий брифінг стосовно доповіді Мюллера

Київ • УНН

 • 7547 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі виступить проти проведення закритого брифінгу за підсумками розслідування спецпрокурори Робертом Мюллером втручання РФ у вибори в США 2016 року, якщо такий запропонує міністерство юстиції США. Про це демократ від Каліфорнії заявила в суботу під час телефонної конференції за участю своїх однопартійців, які контролюють нижню палату законодавчого органу, повідомила газета Politico з посиланням на свої джерела в партії, передає УНН.

Спікер Палати представників не підтримає закритий брифінг стосовно доповіді Мюллера

За їхніми відомостями, Пелосі пообіцяла демократам, що припинить будь-які спроби мін’юсту розкрити обмеженому колу законодавців деталі розслідування за зачиненими дверима. Вона припустила, що відомство піде на такий крок, щоб не розголошувати подробиці розгляду. Спікер висловила стурбованість у зв’язку з тим, що міністерство може допустити на брифінг тільки лідерів республіканців і демократів в обох палатах Конгресу. Всі учасники телеконференції, відзначає видання, виступили за повну прозорість у справі інформування законодавців про результати розслідування.

Демократи, вказує Politico, переконані, що всі висновки, що є в доповіді, повинні бути представлені їм і опубліковані. Вони порівнювали свої вимоги до прозорості розгляду з зусиллями республіканців отримати детальну інформацію про розслідування ФБР в"поштового скандалу", який вибухнув у 2015 році, навколо службового листування Хілларі Клінтон, яка будучи главою Держдепартаменту використовувала в робочих цілях особисту електронну поштову скриньку. Тоді Республіканській партії вдалося отримати тисячі текстових повідомлень посадових осіб ФБР, пов’язаних з розслідуванням справи Клінтон, а також записи агентів, внутрішні електронні листи і тисячі файлів. Демократи назвали цю справу прецедентом, який підтверджує справедливість їхніх закликів до повної прозорості розгляду Мюллера.

Лідери демократів в Палаті представників очікують, що міністерство юстиції направить їм ключові висновки доповіді спецпрокурора в неділю або понеділок. Голова юридичного комітету нижньої палати Конгресу Джерролд Надлер (від штату Нью-Йорк), який, швидше за все, першим отримає документ, підкреслив, що негайно повідомить про це інших законодавців. Він також повідомив, що його комітет попросить мін’юст зберегти всю документацію по розслідуванню Мюллера.

Як зазначав УНН, Генпрокурор США поки не прийняв рішення про публікацію доповіді Мюллера.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,420.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,566.90