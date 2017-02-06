Спикер палаты общин заявил, что не пустит Д.Трампа выступать в парламенте Великобритании

"До введения запрета на въезд (мигрантам в США Д.Трампом - ред.) выступал против того, чтобы президент Трамп выступал в Вестминстерском дворце. После введения запрета президентом Трампом я еще сильнее выступаю против того, чтобы президент Трамп выступал в Вестминстерском дворце", - сказал Дж.Беркоу.

По его словам, палата общин не признает расизм, сексизм, но поддерживает равенство всех перед законом.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек в Лондоне вышли на митинг против приезда Трампа.