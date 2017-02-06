Спікер палати громад заявив, що не пустить Д.Трампа виступати у парламенті Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Спікер палати громад Великої Британії Джон Беркоу заявив, що не дозволить президенту США Дональду Трампу виступити з промовою у британському парламенті. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.
“До введення заборони на в’їзд (мігрантам у США Трампом — ред.) я виступав проти того, щоб президент Трамп виступав у Вестмінстерському палаці. Після введення заборони президентом Трампом я ще сильніше виступаю проти того, щоб президент Трамп виступав у Вестмінстерському палаці”, — сказав Дж.Беркоу.
За його словами, палата громад не визнає расизм, сексизм, але підтримує рівність всіх перед законом.
Раніше повідомлялося, що кілька тисяч осіб у Лондоні вийшли на мітинг проти приїзду Трампа.