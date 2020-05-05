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Спецслужбы США предупредили о возможном вмешательстве России в выборы президента - АР

Киев • УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили о 8 возможных сценариях вмешательства России в предстоящие президентские выборы. Уровень их угрозы оценили как "высокий" и "умеренный". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на меморандум, подготовленный американскими спецслужбами, передает УНН.

Спецслужбы США предупредили о возможном вмешательстве России в выборы президента - АР

"Министерство внутренней безопасности и ФБР в начале этого года предупредили, что Россия может вмешаться в выборы в США в 2020 году, тайно консультируя политических кандидатов и проводя соответствующие кампании", - пишут в издании.

Так, в меморандуме предусматривается 8 сценариев российского вмешательства. Среди угроз "высокого" уровня выделили возможную хакерскую атаку и утечку информации, так как подобное уже происходило во время президентской компании в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы считают, что кибератаки провели хакеры из РФ.

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Предполагается, что российская сторона может также применить экономические и деловые рычаги, продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях, а также использовать контролируемые государством СМИ, чтобы распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами.

Также Россия может манипулировать с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, а также может осуществить финансовую поддержку кандидатов в президенты и провести тайные консультации с представителями их кампаний. Это спецслужбы относят к угрозам "умеренного уровня".

Имена конкретных "консультантов" не называются, однако сообщается, что ранее российские советники вели подобную кампанию в 20 африканских странах.

Также в документе упоминается, что к работе в Африке имеют отношение сотрудники "делового магната", близкого к президенту России Владимиру Путину. Из всего видно, что этим человеком является российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют "поваром Путина".

В агентстве подчеркивают, что документ был составлен до пандемии коронавируса. Ее влияние на возможное российское вмешательство в выборы не оценивается.

Министерство внутренней безопасности США и представительство ФБР не комментировали данное сообщение.

Ранее в УНН сообщалось, что комитет Сената США подтвердил выводы о вмешательстве РФ в выборах 2016 года.

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