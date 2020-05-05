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Спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у вибори президента - АР

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР попередили про 8 можливих сценаріїв втручання Росії у майбутні президентські вибори. Рівень їх загрози оцінили як "високий" і "помірний". Про це повідомляє Associated Press із посиланням на меморандум, підготовлений американськими спецслужбами, передає УНН.

Спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у вибори президента - АР

"Міністерство внутрішньої безпеки і ФБР на початку цього року попередили, що Росія може втрутитися у вибори в США у 2020 році, таємно консультуючи політичних кандидатів і проводячи відповідні кампанії", - пишуть у виданні.

Так, у меморандумі передбачається 8 сценаріїв російського втручання. Серед загроз "високого" рівня виділили можливу хакерську атаку і витік інформації, так як подібне вже відбувалося під час президентської компанії у 2016 році при зломі серверів Національного комітету Демократичної партії США. Американські спецслужби вважають, що кібератаки провели хакери із РФ.

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Передбачається, що російська сторона може також застосувати економічні і ділові важелі, просувати свої інтереси за допомогою фейкових акаунтів у соцмережах, а також використовувати контрольовані державою ЗМІ, щоб поширювати серед цільової аудиторії теми, пов'язані з виборами.

Також Росія може маніпулювати з базами даних виборців та системами підрахунку голосів, а також може здійснити фінансову підтримку кандидатів у президенти і провести таємні консультації із представниками їхніх кампаній. Це спецслужби відносять до погроз "помірного рівня".

Імена конкретних "консультантів" не називаються, проте повідомляється, що раніше російські радники вели подібну кампанію у 20 африканських країнах.

Також у документі згадується, що до роботи в Африці мають відношення співробітники "ділового магната", близького до президента Росії Володимира Путіна. Зі всього видно, що цією людиною є російський бізнесмен Євгеній Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна".

В агентстві підкреслюють, що документ був складений до пандемії коронавірусу. Її вплив на можливе російське втручання в вибори не оцінюється.

Міністерство внутрішньої безпеки США і представництво ФБР не коментували дане повідомлення.

Раніше в УНН повідомлялося, що комітет Сенату США підтвердив висновки про втручання РФ у вибори 2016 року.

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