Хиллари Клинтон поддержала Байдена в борьбе за пост президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена во время праймериз Демократической партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Я хочу добавить свой голос ко многим, кто поддержал вас, чтобы вы стали нашим президентом", - сказала Клинтон.
Она добавила, что "это момент, когда мы нуждаемся в лидере, президенте, как Джо Байден".
Напомним, ранее Байдена поддержали экс-президент Барак Обама и его бывший оппонент во время праймериз Демократической партии Берни Сандерс.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.