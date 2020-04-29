Гілларі Клінтон підтримала Байдена у боротьбі за посаду президента США

"Я хочу додати свій голос до багатьох, хто підтримав вас, щоб ви стали нашим президентом", – сказала Клінтон.

Вона додала, що "це момент, коли ми потребуємо лідера, президента, як Джо Байден".

Нагадаємо, раніше Байдена підтримали експрезидент Барак Обама та його колишній опонент під час праймеріз Демократичної партії Берні Сандерс.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.