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Спецрейс с украинцами из сектора Газа прибудет в "Борисполь" сегодня

Киев • УНН

 • 13032 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Около сотни украинцев, желающих эвакуироваться из сектора Газа, в среду, 26 мая, прибудут спецрейсом из Каира в международный аэропорт "Борисполь". Оттуда в Киев их доставят поездами, сообщает УНН со ссылкой на данные Укрзализныци.

Спецрейс с украинцами из сектора Газа прибудет в "Борисполь" сегодня

Цитата:

"Более ста украинцев и членов их семей из сектора Газа... сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь", - говорится в сообщении.

Оттуда в Киев и дальше, в случае необходимости, их доставят поездами.

Дополнение

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, на фоне обострения конфликта в регионе. В основном, это - женщины и дети.

По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отработало комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа - через Египет.

В то же время в ночь на 21 мая Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2:00 ночи по киевскому времени.

В результате этого, европейские авиакомпании с 23 мая начали возобновлять полеты в Тель-Авив. Между тем, украинская авиакомпания МАУ рассматривала возобновление рейсов с 24 мая.

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