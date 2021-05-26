Спецрейс с украинцами из сектора Газа прибудет в "Борисполь" сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Около сотни украинцев, желающих эвакуироваться из сектора Газа, в среду, 26 мая, прибудут спецрейсом из Каира в международный аэропорт "Борисполь". Оттуда в Киев их доставят поездами, сообщает УНН со ссылкой на данные Укрзализныци.
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"Более ста украинцев и членов их семей из сектора Газа... сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь", - говорится в сообщении.
Оттуда в Киев и дальше, в случае необходимости, их доставят поездами.
Дополнение
Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, на фоне обострения конфликта в регионе. В основном, это - женщины и дети.
По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отработало комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа - через Египет.
В то же время в ночь на 21 мая Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2:00 ночи по киевскому времени.
В результате этого, европейские авиакомпании с 23 мая начали возобновлять полеты в Тель-Авив. Между тем, украинская авиакомпания МАУ рассматривала возобновление рейсов с 24 мая.