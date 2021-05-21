У МЗС відпрацьовують комплекс заходів для евакуації українців із Сектора Газа - Ніколенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацьовує комплекс заходів задля евакуації українців із Сектора Газа. Про це журналісту УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
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“Початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Водночас, після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека”, - зазначив Ніколенко.
Деталі
Він повідомив, що наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України. Здебільшого, це – жінки і діти, які мешкають в Секторі Газа.
Також, Ніколенко зазначив, що в МЗС є звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян. Він наголосив про міжнародний характер цієї місії.
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“Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення. Вони та їхні родичі можуть також звертатися на “гарячу лінію” МЗС”, - резюмував Ніколенко.
Що було раніше
У ніч на п'ятницю, 21 травня, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС погодилися ввести режим припинення вогню, який набув чинності о 2 годині ночі за київським часом.
В результаті цього, європейські авіакомпанії Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines з 23 травня відновлюють польоти до Тель-Авіва на тлі припинення вогню між Палестиною та Ізраїлем. Тим часом, українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" розглядає відновлення рейсів з понеділка, 24 травня.