Европейские авиакомпании с 23 мая возобновляют рейсы в Израиль

Детали

Авиакомпании заявили о возобновлении полетов в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве уже в воскресенье, 23 мая.

Между тем, украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" заявила о том, что рассматривается возобновление рейсов с понедельника, 24 мая.

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"МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм в аэропорту имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля, МАУ рассматривает возможность возобновить рейсы с 24 мая", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, решение МАУ по выполнению рейсов будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту Бен-Гурион. В случае изменений, авиакомпания сообщит об этом дополнительно.

Добавим

В ночь на пятницу, 21 мая, Израиль и радикальное движение ХАМАС объявили о прекращении огня.

По словам представителя ХАМАС, перемирие будет "взаимным и одновременным", а начаться оно должно в 2 часа ночи по местному времени. Решение было достигнуто при посредничестве Египта.

После этого Армия обороны Израиля заявила о том, что снимает почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с сектором Газа, поскольку прекращение огня, похоже, придерживается почти через 7 часов после вступления в силу.

Что было раньше

Обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая после того, как Израиль выселил несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима за неуплату жилья.

Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, из-за которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая. По последним данным ЦАХАЛа, с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено более 4 340 ракет.

С 16 мая иностранные авиакомпании отменили свои рейсы в Израиль и из Израиля из-за ракетных обстрелов террористическими группами в секторе Газа.