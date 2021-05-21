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Європейські авіакомпанії з 23 травня відновлюють рейси до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Європейські авіакомпанії Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines з 23 травня відновлюють польоти до Тель-Авіва на тлі припинення вогню між Палестиною та Ізраїлем. Про це пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Європейські авіакомпанії з 23 травня відновлюють рейси до Ізраїлю

Деталі

Авіакомпанії заявили про відновлення польотів в аеропорт Бен-Гуріон в Тель-Авіві вже в неділю, 23 травня.

Тим часом, українська авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заявила про те, що розглядається відновлення рейсів з понеділка, 24 травня.

Цитата:

"МАУ спостерігає позитивну тенденцію в нормалізації ситуації. Тому після проведення внутрішньої оцінки ризиків, обліку діючих норм в аеропорту імені Бен-Гуріона і повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю МАУ, розглядає можливість відновити рейси з 24 травня", - йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначається, рішення МАУ щодо виконання рейсів буде переглядатися кожні 48 годин, з огляду на поновлення щодо обмеження рейсів в аеропорту Бен-Гуріон. У разі змін, авіакомпанія повідомить про це додатково.

Додамо

У ніч на п'ятницю, 21 травня, Ізраїль і радикальний рух ХАМАС оголосили про припинення вогню.

За словами представника ХАМАС, перемир'я буде "взаємним і одночасним", а початися воно повинно о 2 годині ночі за місцевим часом. Рішення було досягнуто за посередництва Єгипту.

Після цього Армія оборони Ізраїлю заявила про те, що знімає майже всі обмеження на пересування по всій країні, включаючи громади, прилеглі до кордону з сектором Газа, оскільки припинення вогню, схоже, дотримується майже через сім годин після вступу в силу.

Що було раніше

Загострення військового конфлікту між Ізраїлем і Палестиною почалося 10 травня після того, як Ізраїль виселив кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму за несплату житла.

Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, через які постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня. За останніми даними ЦАХАЛа, з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено понад 4 340 ракет.

З 16 травня іноземні авіакомпанії скасували свої рейси в Ізраїль і з Ізраїлю через ракетні обстріли терористичними групами в секторі Газа.

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