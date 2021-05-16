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Иностранные авиакомпании отменили полеты в Израиль

Киев • УНН

 • 20175 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Иностранные авиакомпании отменяют свои рейсы в Израиль и из Израиля из-за ракетных обстрелов террористическими группами в секторе Газа. Об этом пишет Times Of Israel, передает УНН.

Иностранные авиакомпании отменили полеты в Израиль

Детали

Как пишет издание, в субботу, 15 мая, остановились два авиаперевозчика Fly Dubai и Etihad Air, выполняющих рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Они присоединились ко множеству других авиакомпаний, которые отменили рейсы в последние несколько дней.

Отмены касаются в основном рейсов, которые были запланированы на вторник. Табло аэропорта Бен-Гурион показывает, что у многих авиакомпаний все еще есть рейсы, запланированные на 19 мая.

Дополнение

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

10 мая в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинца, 47 среди которых - дети. Еще 1200 палестинцев были ранены.

Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.

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