Иностранные авиакомпании отменили полеты в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Иностранные авиакомпании отменяют свои рейсы в Израиль и из Израиля из-за ракетных обстрелов террористическими группами в секторе Газа. Об этом пишет Times Of Israel, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, в субботу, 15 мая, остановились два авиаперевозчика Fly Dubai и Etihad Air, выполняющих рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Они присоединились ко множеству других авиакомпаний, которые отменили рейсы в последние несколько дней.
Отмены касаются в основном рейсов, которые были запланированы на вторник. Табло аэропорта Бен-Гурион показывает, что у многих авиакомпаний все еще есть рейсы, запланированные на 19 мая.
Дополнение
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.
10 мая в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 174 палестинца, 47 среди которых - дети. Еще 1200 палестинцев были ранены.
Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.