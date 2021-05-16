Іноземні авікомпанії скасували польоти до Ізраїлю

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Як пише видання, у суботу, 15 травня, зупинилися два авіаперевізника Fly Dubai і Etihad Air, що виконують рейси в Об'єднані Арабські Емірати. Вони приєдналися до безлічі інших авіакомпаній, які відмінили рейси в останні кілька днів.

Скасування стосуються здебільшого рейсів, які були заплановані на вівторок. Табло аеропорту Бен-Гуріон показує, що у багатьох авіакомпаній все ще є рейси, заплановані на 19 травня.

Доповнення

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 174 палестинці, 47 серед яких - діти. Ще 1200 палестинців були поранені.

Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.