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В МИД отрабатывают комплекс мер по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Николенко

Киев • УНН

 • 17888 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из Сектора Газа. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В МИД отрабатывают комплекс мер по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Николенко

Цитата:

"Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время, по достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - отметил Николенко.

Детали

Он сообщил, что в настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это - женщины и дети, которые живут в Секторе Газа.

Также, Николенко отметил, что в МИД есть обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан. Он отметил о международном характере этой миссии.

Цитата:

"Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД", - резюмировал Николенко.

Что было раньше

В ночь на пятницу, 21 мая, Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2 ночи по киевскому времени.

В результате этого, европейские авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines с 23 мая восстанавливают полеты в Тель-Авив на фоне прекращения огня между Палестиной и Израилем. Между тем, украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рассматривает возобновлении рейсов с понедельника, 24 мая.

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