В МИД отрабатывают комплекс мер по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Николенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из Сектора Газа. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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"Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время, по достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - отметил Николенко.
Детали
Он сообщил, что в настоящее время около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. В основном, это - женщины и дети, которые живут в Секторе Газа.
Также, Николенко отметил, что в МИД есть обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан. Он отметил о международном характере этой миссии.
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"Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД", - резюмировал Николенко.
Что было раньше
В ночь на пятницу, 21 мая, Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2 ночи по киевскому времени.
В результате этого, европейские авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines с 23 мая восстанавливают полеты в Тель-Авив на фоне прекращения огня между Палестиной и Израилем. Между тем, украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рассматривает возобновлении рейсов с понедельника, 24 мая.