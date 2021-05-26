Спецрейс із українцями із сектора Газа прибуде до "Борисполя" сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Близько сотні українців, які виявили бажання евакуюватися з сектора Газа, у середу, 26 травня, прибудуть спецрейсом з Каїра до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Звідти до Києва їх доправлять поїздами, повідомляє УНН з посиланням на дані Укрзалізниці.
Цитата:
"Більше ста українців та членів їхніх родин із сектора Газа... сьогодні прибудуть спеціальним рейсом з Каїра до Міжнародного аеропорту "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.
Звідти до Києва і далі, у разі необхідності, їх доправлять поїздами.
Доповнення
Близько 140 українців виявили бажання повернутися до України з сектора Газа, на тлі загострення конфлікту у регіоні. Здебільшого, це – жінки і діти.
На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацювало комплекс заходів задля евакуації українців із сектора Газа - через Єгипет.
Водночас у ніч на 21 травня Ізраїль і радикальний рух ХАМАС погодилися ввести режим припинення вогню, який набув чинності о 2 годині ночі за київським часом.
У результаті цього, європейські авіакомпанії з 23 травня почали відновлювати польоти до Тель-Авіва. Тим часом, українська авіакомпанія МАУ розглядала відновлення рейсів з 24 травня.