Кулеба обговорив з главою МЗС Єгипту евакуацію українців з сектора Гази

Деталі

“Глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто Президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між Сектором Газа та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування”, — повідомили у МЗС.

Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектору Газа через Єгипет. Дмитро Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів. Самех Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із Сектору Газа.

Двосторонні відносини Києва та Каїра

Співрозмовники розглянули інші актуальні питання двосторонніх відносин і домовилися про обмін високими візитами.

“Глава єгипетської дипломатії поінформував про кроки, які влада Єгипту здійснює для гарантування безпеки іноземних туристів під час пандемії COVID-19. У цьому контексті глава МЗС України зауважив, що Єгипет завжди був і залишається комфортним напрямом для відпочинку громадян України, та повідомив, що український уряд і надалі вітатиме збільшення кількості українських туристів в Єгипті”, — додали у МЗС.

Доповнення

На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацьовує комплекс заходів задля евакуації українців із Сектора Газа.