Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. 23 мая на запрос украинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Египта Самех Шукри, сообщили УНН во внешнеполитическом ведомстве Украины.
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“Глава украинской дипломатии высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между сектором Газа и Израилем, а также выразил надежду, что жертвы среди гражданского населения прекратятся, в регионе воцарится мир и продолжатся поиски формулы мирного сосуществования”, — сообщили в МИД.
Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет. Дмитрий Кулеба выразил благодарность египетской стороне за усилия по организации, совместно с украинским посольством в Каире, необходимых экстренных безопасности и логистических мероприятий. Самех Шукри заверил, что власти Египта осознает актуальность запроса Украины на эвакуацию и прилагает все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.
Двусторонние отношения Киева и Каира
Собеседники рассмотрели другие актуальные вопросы двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.
“Глава египетской дипломатии проинформировал о шагах, которые власти Египта осуществляет для обеспечения безопасности иностранных туристов во время пандемии COVID-19. В этом контексте глава МИД Украины отметил, что Египет всегда был и остается комфортным направлением для отдыха граждан Украины и сообщил, что украинское правительство и в дальнейшем будет приветствовать увеличение количества украинских туристов в Египте”, — добавили в МИД.
Дополнение
По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из Сектора Газа.