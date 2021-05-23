Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из сектора Газа

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 41940 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 85976 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 100643 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 266595 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 153871 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 424934 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 325146 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218697 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246675 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256371 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3.4м/с
58%
Популярные новости

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 27319 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 23371 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 46379 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 31398 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 16361 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 31475 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 46476 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 156562 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 266595 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 424934 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 18710 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 27186 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 56402 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 79975 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64603 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из сектора Газа

Киев • УНН

 • 22406 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. 23 мая на запрос украинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Египта Самех Шукри, сообщили УНН во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Кулеба обсудил с главой МИД Египта эвакуацию украинцев из сектора Газа

Детали

“Глава украинской дипломатии высоко оценил миротворческие усилия Египта и лично Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в содействии прекращению огня между сектором Газа и Израилем, а также выразил надежду, что жертвы среди гражданского населения прекратятся, в регионе воцарится мир и продолжатся поиски формулы мирного сосуществования”, — сообщили в МИД.

Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет. Дмитрий Кулеба выразил благодарность египетской стороне за усилия по организации, совместно с украинским посольством в Каире, необходимых экстренных безопасности и логистических мероприятий. Самех Шукри заверил, что власти Египта осознает актуальность запроса Украины на эвакуацию и прилагает все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

Двусторонние отношения Киева и Каира

Собеседники рассмотрели другие актуальные вопросы двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.

“Глава египетской дипломатии проинформировал о шагах, которые власти Египта осуществляет для обеспечения безопасности иностранных туристов во время пандемии COVID-19. В этом контексте глава МИД Украины отметил, что Египет всегда был и остается комфортным направлением для отдыха граждан Украины и сообщил, что украинское правительство и в дальнейшем будет приветствовать увеличение количества украинских туристов в Египте”, — добавили в МИД.

Дополнение

По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из Сектора Газа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79