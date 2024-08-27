Спецпрокурор требует возобновить дело Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами

Специальный прокурор США Джек Смит призвал апелляционный суд возобновить уголовное производство против бывшего президента Дональда Трампа по «делу о документах».

Пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Уголовное производство против бывшего президента Дональда Трампа по «делу о документах» может быть возобновлено, - на это надеется специальный прокурор Джек Смит.

Чиновник попросил апелляционный суд США возобновить уголовное производство против кандидата от Республиканской партии по делу о секретных документах.

Справка

Ответственная судья Айлин Кэннон прекратила производство в середине июля. Она аргументировала это сомнениями относительно законности назначения спецследователя. Смит обжаловал это, впоследствии оправдал свой шаг в письме-апелляции.

Команда Смита заявила, что окружной судья США Айлин Кэннон допустила грубую ошибку, постановив, что Смит был незаконно назначен генеральным прокурором Мерриком Гарландом.

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Эта позиция, как написали прокуроры в заявлении, поданном в апелляционный суд в Атланте, противоречит решениям судей по всей стране.

Если это решение будет оставлено в силе, оно может «поставить под угрозу многолетнюю работу Министерства юстиции и поставить под сомнение сотни назначений в исполнительной ветви власти», - предупредили они.

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