Спецпрокурор вимагає відновити справу Трампа щодо неналежного поводження з секретними документами
Київ • УНН
Спецпрокурор США Джек Сміт закликав апеляційний суд відновити кримінальне провадження проти Дональда Трампа у "справі про документи". Сміт оскаржив рішення судді про припинення провадження, аргументуючи законність свого призначення.
Спеціальний прокурор США Джек Сміт закликав апеляційний суд відновити кримінальне провадження проти колишнього президента Дональда Трампа у "справі про документи".
Пише УНН із посиланням на Tagesschau.
Деталі
Кримінальне провадження проти колишнього президента Дональда Трампа у "справі про документи" може бути відновлено, - на це сподівається спеціальний прокурор Джек Сміт.
Посадовець попросив апеляційний суд США відновити кримінальне провадження проти кандидата від Республіканської партії у справі щодо секретних документів.
Довідка
Відповідальна суддя Айлін Кеннон припинила провадження в середині липня. Вона аргументувала це сумнівами щодо законності призначення спецслідчого. Сміт оскаржив це, згодом виправдав свій крок у листі-апеляції.
Команда Сміта заявила, що окружний суддя США Айлін Кеннон припустилася грубої помилки, постановивши, що Сміт був незаконно призначений генеральним прокурором Мерріком Гарландом.
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Ця позиція, як написали прокурори в заяві, поданій до апеляційного суду в Атланті, суперечить рішенням суддів по всій країні.
Якщо це рішення буде залишено в силі, воно може "поставити під загрозу багаторічну роботу Міністерства юстиції і поставити під сумнів сотні призначень у виконавчій гілці влади", - попередили вони.
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