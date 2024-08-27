Спецпрокурор вимагає відновити справу Трампа щодо неналежного поводження з секретними документами

ukenru
15:09 • 678 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 35922 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 48278 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
09:27 • 93671 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 144613 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 184261 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 267856 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166404 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142127 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128361 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 73925 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 104899 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 84319 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 68994 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 61701 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 35922 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 136293 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 267856 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 201812 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 231181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 8639 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 23597 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 26572 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31002 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 48443 перегляди
Актуальне
Спецпрокурор вимагає відновити справу Трампа щодо неналежного поводження з секретними документами

Спецпрокурор вимагає відновити справу Трампа щодо неналежного поводження з секретними документами

Київ • УНН

 • 11651 перегляди

Спецпрокурор США Джек Сміт закликав апеляційний суд відновити кримінальне провадження проти Дональда Трампа у "справі про документи". Сміт оскаржив рішення судді про припинення провадження, аргументуючи законність свого призначення.

Спеціальний прокурор США Джек Сміт закликав апеляційний суд відновити кримінальне провадження проти колишнього президента Дональда Трампа у "справі про документи".

Пише УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Кримінальне провадження проти колишнього президента Дональда Трампа у "справі про документи" може бути відновлено, - на це сподівається спеціальний прокурор Джек Сміт.

Посадовець попросив апеляційний суд США відновити кримінальне провадження проти кандидата від Республіканської партії у справі щодо секретних документів.

Довідка

Відповідальна суддя Айлін Кеннон припинила провадження в середині липня. Вона аргументувала це сумнівами щодо законності призначення спецслідчого. Сміт оскаржив це, згодом виправдав свій крок у листі-апеляції.

Команда Сміта заявила, що окружний суддя США Айлін Кеннон припустилася грубої помилки, постановивши, що Сміт був незаконно призначений генеральним прокурором Мерріком Гарландом.

Справа про секретні документи: Трампу висуваються нові серйозні звинувачення28.07.23, 12:29 • 1274212 переглядiв

Ця позиція, як написали прокурори в заяві, поданій до апеляційного суду в Атланті, суперечить рішенням суддів по всій країні.

Якщо це рішення буде залишено в силі, воно може "поставити під загрозу багаторічну роботу Міністерства юстиції і поставити під сумнів сотні призначень у виконавчій гілці влади", - попередили вони.

Секретна служба відсторонила щонайменше 5 агентів після замаху на Трампа - ЗМІ24.08.24, 10:57 • 17255 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$41.95
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29