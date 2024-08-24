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Секретна служба відсторонила щонайменше 5 агентів після замаху на Трампа - ЗМІ

Секретна служба відсторонила щонайменше 5 агентів після замаху на Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17255 перегляди

Секретна служба США відправила у відпустку щонайменше 5 агентів через розслідування замаху на Дональда Трампа. Серед відсторонених - голова польового офісу в Піттсбурзі та агент з охорони Трампа.

Секретна служба США відправила у відпустку не менше 5 агентів, включаючи голову польового офісу в Піттсбурзі, у межах розслідування замаху на колишнього президента країни Дональда Трампа минулого місяця, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє CBS News, пише УНН

Деталі

За даними двох джерел у федеральних правоохоронних органах, серед відправлених у відпустку були один агент з охорони Трампа та ще троє з офісу в Піттсбурзі. Незрозуміло, чи всі ці дії були дисциплінарними, оскільки агентів регулярно відправляють у відпустку під час розслідувань з різних причин, включаючи поправку психічного здоров'я.

Відділ внутрішніх справ Секретної служби продовжує розслідування того, як 20-річний стрілець зміг зробити вісім пострілів з даху поруч із місцем, де виступав Трамп у Батлері у штаті Пенсільванія 13 липня, включаючи один постріл, який зачепив вухо кандидата в президенти від Республіканської партії.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі відмовився підтвердити, що агентів було відправлено у відпустку, заявивши, що не коментуватиме кадрові питання. Але він сказав, що "перевірка місії служби триває, і ми вивчаємо процеси, процедури та фактори, що призвели до цього оперативного збою".

Він додав, що Секретна служба "вимагає від свого персоналу найвищих професійних стандартів, і будь-які виявлені та обґрунтовані порушення політики будуть розслідувані Управлінням професійної відповідальності для можливого вжиття дисциплінарних заходів".

Доповнення

Трамп провів свій перший мітинг на відкритому повітрі після стрілянини цього тижня. Він був оточений куленепробивним склом, що було застосовано як запобіжний захід.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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