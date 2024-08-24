Секретная служба отстранила по меньшей мере 5 агентов после покушения на Трампа - СМИ

Секретная служба США отправила в отпуск не менее 5 агентов, включая главу полевого офиса в Питтсбурге, в рамках расследования покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа в прошлом месяце, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

По данным двух источников в федеральных правоохранительных органах, среди отправленных в отпуск были один агент из охраны Трампа и еще трое из офиса в Питтсбурге. Непонятно, все ли эти действия были дисциплинарными, поскольку агентов регулярно отправляют в отпуск во время расследований по разным причинам, включая поправку психического здоровья.

Отдел внутренних дел Секретной службы продолжает расследование того, как 20-летний стрелок смог сделать восемь выстрелов с крыши рядом с местом, где выступал Трамп в Батлере в штате Пенсильвания 13 июля, включая один выстрел, который задел ухо кандидата в президенты от Республиканской партии.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отказался подтвердить, что агенты были отправлены в отпуск, заявив, что не будет комментировать кадровые вопросы. Но он сказал, что «проверка миссии службы продолжается, и мы изучаем процессы, процедуры и факторы, которые привели к этому оперативному сбою».

Он добавил, что Секретная служба «требует от своего персонала самых высоких профессиональных стандартов, и любые выявленные и обоснованные нарушения политики будут расследованы Управлением профессиональной ответственности для возможного принятия дисциплинарных мер».

Дополнение

Трамп провел свой первый митинг на открытом воздухе после стрельбы на этой неделе. Он был окружен пуленепробиваемым стеклом, что было применено в качестве меры предосторожности.